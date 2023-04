153 sociale woningen vrijgekomen omdat huurder eigendom heeft in buitenland

De voorbije twee jaar zijn in Vlaanderen 153 sociale huurcontracten opgezegd omdat de huurder een eigendom in het buitenland bezit. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van ­Wonen Matthias Diependaele (N-VA).

Wie sociaal huurt, mag geen ­onroerend goed bezitten. In maart 2021 heeft de Vlaamse overheid daarom een overeenkomst afgesloten met private onderzoeks­bureaus om controles uit te voeren naar sociale huurders van wie een vermoeden bestaat dat ze een eigendom bezitten in het buitenland.

In twee jaar tijd werden 724 onderzoeken uitgevoerd, die werden aangevraagd door 36 verschillende woonmaatschappijen, blijkt uit de cijfers. Bij 339 onderzoeken – dus iets minder dan de helft van het ­totaal – bleek er ook effectief een ­buitenlands eigendom te zijn.

Er zijn zo al 153 sociale huur­woningen vrijgekomen voor huurders op de wachtlijst. Dat aantal zal nog oplopen, want 140 dossiers zijn nog hangende.

Een druppel op een hete plaat, want in juli 2022 stonden meer dan 180.000 kandidaat-huurders op de wachtlijst voor een sociale woning in Vlaanderen. ‘We hebben dit nooit gezien als een mirakeloplossing’, zegt Ben Bruynseels, de woordvoerder van Diependaele. ‘Maar de ­woningen moeten wel gaan naar de mensen die er recht op hebben.’

De woordvoerder beklemtoont dat er ook geïnvesteerd wordt in het aanbod. De woonmaatschappijen hebben intussen ook al iets meer dan 2 miljoen euro teruggevorderd aan ­onrechtmatig verkregen sociale kortingen. Het kabinet-Diepen­daele verwacht dat dit bedrag nog zal verdubbelen.