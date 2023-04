Lichaam uit water gehaald aan Steenplein in Antwerpen

In het centrum van Antwerpen, ter hoogte van het Steenplein, is zondag rond 18 uur een overleden persoon uit de Schelde gehaald. Het zou gaan om een vrouw.

‘Politie en brandweer zijn ter plaatse gekomen omdat iemand iets zag drijven dat op een lichaam leek’, zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse lokale politiezone. Al snel werd het vermoeden bevestigd dat het ging om een ­lichaam, waarop de politie de omgeving afsloot. Zo werd de wandelbrug in de buurt langs de getijdenrivier afgesloten, mede omdat veel mensen beelden zouden hebben willen nemen van de situatie.

Het gerechtelijk lab werd ter plaatse gestuurd. Over het slachtoffer was zondagavond nog geen informatie, maar uit de eerste vaststellingen zou blijken dat het om een vrouw gaat. De federale scheepvaartpolitie heeft momenteel de leiding over het onderzoek. Later zondagavond werd de omgeving opnieuw vrijgegeven.