Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen heeft een achterstand van 21.237 dossiers. Dat is meer dan tijdens de vluchtelingencrisis van 2015-16. Hoe langer een beslissing uitblijft, hoe langer de mensen moeten wachten op een opvangplaats.

In maart steeg de achterstand bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) met bijna 3.000 dossiers, tot 21.237 in totaal. Dat is de sterkste stijging van het afgelopen ...