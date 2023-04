Wat Doel is voor Vlaanderen, is Bierset voor Wallonië: een hoofdpijndossier. De luchthaven van Luik vreet akkers en velden. Het protest groeit. ‘Stopt het dan nooit, die kapitalistische honger?’

God heeft ook in Wallonië een vreemd gevoel voor humor. In de rue de la Barrière in Horion-Hozémont, een gehucht van Grâce-Hollogne, waakt een metershoge Christus over een imposante vierkantshoeve. De ...