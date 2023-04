Tadej Pogacar is ook heer en meester in de Amstel Gold Race, revelatie Ben Healy weer tweede

Hij kwam, hij zag en hij overwon. Wederom. Tadej Pogacar heeft ook in de Amstel Gold Race zijn dominantie getoond. De Sloveen van UAE Team Emirates kwam na een solo van een kleine 30 kilometer alleen binnen. Voorjaarsrevelatie Ben Healy werd net zoals in de Brabantse Pijl tweede.

Tadej Pogacar is de ‘kannibaal’ van zijn generatie. De tweevoudige ex-Tourwinnaar pakte veertien dagen na zijn eerste Ronde van Vlaanderen nu ook zijn eerste Amstel Gold Race. In de Nederlandse voorjaarskoers werd het opnieuw een onemanshow van de Sloveen. Nóg straffer en van nog veel verder dan in de Ronde van Vlaanderen, waar hij op 17 km definitief afscheid nam van Mathieu van der Poel. Eigenlijk werd de 24-jarige Sloveen nooit verontrust. Hij reed bijna 254 kilometer lang de perfecte koers.

Pogacar zorgde er zelf voor dat de koers met tien koplopers de laatste vijftig kilometer gereden werd. De Sloveen deed eerst nog een fietswissel aan de voet van de Eyserbosweg (37 km van de finish) om daarna meteen een nieuwe zware tik uit te delen. Alleen Tom Pidcock en in latere instantie kon ook Ben Healy mee met de ontketende Sloveen.

Op de Keutenberg – met nog 28,5 km voor de boeg – plooide met Pidcock de laatste man die Pogacars moordende tempo kon volgen. Een paar honderd meter eerder had Ben Healy moeten afhaken. De twee bundelden daarna hun krachten, maar ze gingen toch met 21 seconden achterstand de laatste twintig kilometer in. Pedaaltrap na pedaaltrap werd ‘Pogi’ voor de twee Angelsaksen kleiner en kleiner, tot hij helemaal uit hun gezichtsveld was verdwenen.

Achter Pogacar verraste Healy dan Pidcock nog op de Geulhemmerberg, de voorlaatste van de 33 hellingen. De revelatie van EF Education-EasyPost werd – net als in de Brabantse Pijl - een verdienstelijke tweede. Terwijl Tom Pidcock op het nippertje nog de aanstormende Andreas Kron en Alexey Lutsenko kon afhouden voor plek drie.