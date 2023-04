Drie VN-hulpverleners omgekomen in Soedan

Bij de gevechten in Soedan zijn ook drie medewerkers van het VN-Wereldvoedselprogramma omgekomen.

Bij het conflict in Soedan zijn drie medewerkers van het VN-Wereldvoedselprogramma (WFP) om het leven gekomen. Dat heeft Volker Perthes, de speciale VN-gezant in het Afrikaanse land, zondag meegedeeld. De drie hulpverleners werden zaterdag gedood tijdens hun werk in de staat Noord-Darfoer, vlak bij de grens met Tsjaad.

‘Respecteer de neutraliteit van de humanitaire medewerkers’

Nog volgens Perthes zouden humanitaire gebouwen zijn getroffen en geplunderd in Darfoer. Het WFP reageerde inmiddels door zijn activiteiten in Soedan tijdelijk stop te zetten om de veiligheidssituatie te herevalueren. ‘We roepen alle partijen in Soedan op om de neutraliteit van de humanitaire medewerkers te respecteren’, voegde Perthes eraan toe.

Soedan verkeert in chaos door een conflict tussen de paramilitaire groep RSF (Rapid Support Forces), onder leiding van generaal Mohamed Hamdane Daglo, en het leger onder leiding van Abdel Fattah al-Burhane. Zaterdag groeide het conflict in het Noord-Afrikaanse land in enkele uren tijd uit tot een zware crisis. Het leger en de RSF beschuldigen elkaar ervan de vijandelijkheden gestart te hebben. Gevechten en luchtaanvallen hebben inmiddels het leven gekost aan zeker 56 mensen. Het is voorlopig onduidelijk welke partij in hoofdstad Khartoem momenteel de bovenhand heeft.

