Genk deelt Anderlecht mokerslag uit met het oog op de Europe play-offs

De Jupiler Pro League nadert zijn ontknoping. Volg de resultaten op de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie op deze pagina.

Racing Genk heeft zijn scorende vermogen teruggevonden. De competitieleider heeft op de voorlaatste speeldag in de reguliere competitie met 5-2 gewonnen van RSC Anderlecht, dat zo naast de Europe play-offs dreigt te grijpen. Anderlecht mocht nochtans even dromen van minstens een puntje in de Cegeka Arena. Net voor de rust kopte Killian Sardella immers een voorzet tot in de voeten van de onvermijdelijke Islam Slimani, die de bezoekers met een plaatsbal langszij bracht: 1-1. Na 36 minuten had voormalige topschutter Ally Samatta op aangeven van Mike Trésor de Limburgers al op een 1-0-voorsprong gezet.

Lang kon paars-wit echter niet genieten van de gelijkmaker. In de blessuretijd van de eerste helft greep Paintsil zijn kans. Deze keer vond hij Anderlecht-doelman Bart Verbruggen op zijn weg, maar Aziz Ouattara aarzelde niet om de 2-1 binnen te schuiven. Na de pauze ging de thuisploeg op zijn elan voort. Alleen voor Verbruggen vond uitblinker Paintsil dan toch de weg naar doel: 3-1 na vijftig minuten. Nog eens drie minuten later deed goudhaantje Bilal El Khannous het licht helemaal uit voor de bezoekers, met zijn eerste treffer voor de Genkies. Anders Dreyer bracht met een schuiver nog een extra eerredder, maar in de slotfase maakte Paintsil er met zijn tweede van de namiddag nog 5-2 van, meteen ook de eindstand.

Genk - Anderlecht 5 - 2 | 36’ Mbwama Samatta (1-0), 43’ Islam Slimani (1-1), 45’+2’ Aziz Ouattara Mohammed (2-1), 50’ Joseph Paintsil (3-1), 53’ Bilal El Khannous (4-1), 64’ Anders Dreyer (4-2), 87’ Joseph Paintsil (5-2)