Vastbinden (1)

‘Alsnog die fiscale hervorming realiseren. Dat is voor ons de absolute prioriteit. Desnoods binden we Bouchez vast aan een boom.’ Melissa Depraetere, fractieleider voor Vooruit in de Kamer, is in De Zondag duidelijk over de ambities van haar partij in de periode die nog rest tot de verkiezingen. Ze is ook duidelijk over wie de grootste stokken in de wielen steekt: MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Ze geeft de federale regering een zeven op tien. ‘Zonder Bouchez was het een negen geweest.’

Vastbinden (2)

Hoe die fiscale hervorming gefinancierd moet worden, daar is Depraetere ook duidelijk over: door een verschuiving van de lasten op arbeid naar vermogen, zoals huurinkomsten of inkomsten uit aandelen. ‘Maak een vermogenskadaster en zorg dat je daar een goed zicht op hebt.’

Vastbinden (3)

Staatssecretaris van Begroting Alexia Bertrand (Open VLD) is het daar alvast niet mee eens. ‘Ons probleem komt niet van de inkomsten, maar van de uitgaven’, zegt ze in het VRT-programma De zevende dag. ‘Als je 54 procent overheidsbeslag hebt, moet je absoluut de uitgaven doen dalen’, zegt Bertrand. Ze zou liever ‘PS-voorzitter Paul Magnette en Vooruit-voorzitter Conner Rousseau onder een eik van wijsheid zien picknicken om te spreken over de hervormingen’.

Vastbinden (4)

‘Met de N-VA van Bart De Wever zou je meer kunnen bereiken dan met de MR van Bouchez.’ Daar is Depraetere van overtuigd, ook al is de N-VA ‘zeker niet onze natuurlijke bondgenoot’. Zo bevestigt ze andermaal de toenadering tussen de twee partijen, die bij Vooruit telkens wordt verdedigd met het argument dat de rekenkunde na de verkiezingen waarschijnlijk geen alternatief mogelijk maakt.

Vastbinden (5)

Viceminister-presidentHilde Crevits (CD&V) wijst er fijntjes op dat Vooruit en N-VA hoe dan ook een derde partner nodig hebben om een Vlaamse meerderheid te vormen. Of zij nog kandidaat is voor een ministerpost in de volgende Vlaamse regering, daar laat ze weinig twijfel over bestaan.

‘Het is dubbel’, zegt ze. ‘Enerzijds wil ik de weg vrijmaken voor nieuwe mensen, zowel jong als oud. Anderzijds ben ik nu een jaar minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Ik doe dit ontzettend graag. Het kruipt onder mijn vel. Ik zou graag de kans krijgen om dit werk voort te zetten.’

