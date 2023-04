Lula vraagt dat VS stoppen met ‘aanmoedigen’ oorlog Oekraïne

Tijdens zijn bezoek aan China schaarde de Braziliaanse president Lula zich achter het Chinese voorstel om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne.

‘De Verenigde Staten moeten stoppen met het aanmoedigen van de oorlog en beginnen spreken over vrede. De Europese Unie moet beginnen spreken over vrede, zodat we Poetin en Zelenski ervan kunnen overtuigen dat vrede in het belang van iedereen is.’ Dat zei Lula zaterdag op het einde van zijn tweedaagse bezoek aan China, waar hij president Xi ontmoette. Volgens Lula moeten landen stoppen met het leveren van wapens.

Volgens de Braziliaanse president moet er zo snel mogelijk een groep gevormd worden met landen die een uitweg willen vinden voor de oorlog. Hij sprak zijn steun uit voor het Chinese plan voor een politieke oplossing van het conflict. Volgens de EU vormt dat geen vredesplan maar weerspiegelt het veeleer de Chinese positie. President Xi Jinping heeft nog altijd niet rechtstreeks gepraat met de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

Brazilië stemde in februari binnen de Algemene Vergadering van de VN voor een resolutie die eist dat Rusland onmiddellijk en onvoorwaardelijk zijn leger terugtrekt uit het grondgebied van Oekraïne en oproept tot een staakt-het-vuren. Maar het heeft zich niet aangesloten bij de westerse sancties tegen Rusland. Deze week zal Lula ook de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, ontmoeten tijdens diens reis naar Brazilië, Venezuela, Nicaragua en Cuba.

Lula verklaarde ook dat het in het belang van Brazilië is om samen met China een ‘nieuwe geopolitieke orde’ te bouwen en herhaalde zijn pleidooi om Brazilië bij de hervorming van de VN-Veiligheidsraad een permanente zetel te geven.

Toch doet de Braziliaanse president er alles aan om ook de relaties met de VS goed te houden. In februari bracht hij een bezoek aan president Joe Biden het Witte Huis. Beiden beloofden ze daar samen te werken om de democratische instellingen te versterken. Op de Chinese staatstelevisie verdedigde Lula zijn houding: ‘We moeten onze relatie met China versterken, maar ik wil ook onze banden met de VS versterken.’

