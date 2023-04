Vollering wint Amstel Gold Race, Lotte Kopecky wordt tweede

Na twee tweede plaatsen wint Demi Vollering de Amstel Gold Race. Haar ploeggenote Lotte Kopecky sprintte vlot naar plaats twee.

Met een knikje naar haar ploeggenote Lotte Kopeckytwee kilometer van de finish af gaf Demi Vollering (SD Worx) aan dat ze haar demarrage zou plaatsen. De bres die ze sloeg, werd niet meer gedicht door het kransje favorieten en zo kon de 26-jarige Nederlandse solo naar de finish van de Amstel Gold Race. Na twee tweede plaatsen is het de eerste winst van Vollering in de Nederlandse klassieker. Kopecky won de sprint om de tweede plaats vlot, Shirin Van Anrooij (Trek-Segafredo) vervolledigde het podium.

Vos en Brand op pad

Het koersbegin werd niet gekleurd door een vroege vlucht, wel door wat opgaves. Typhaine Laurance en Margot Vanpachtenbeke moesten hun Amstel Gold Race vroeger verlaten dan gehoopt. Vanpachtenbeke, woensdag nog de revelatie in de Brabantse Pijl, moest de strijd staken met een bebloede knie.

Voor echt spektakel was het wachten tot de eerste heuvels van de dag. Een zevental rensters kozen het hazenpad en daarbij waren twee opvallende namen: Marianne Vos (Jumbo-Visma) en Lucinda Brand (Trek-Segrafedo), toch niet de minste namen in het gezelschap. Met een twintigtal seconden voorsprong trok de kopgroep richting de Keutenberg, op die helling verraste wereldkampioene Annemiek Van Vleuten in het achtervolgende peloton met een versnelling. Vollering, Longo Borghini en Persico waren mee, ook Kopecky schoof tijdens haar debuut in de Nederlandse klassieker vlot mee.

Sterke Wiebes

Door die versnelling van Van Vleuten kwam alles weer samen en trok het volledige peloton richting de Geulhemmerberg. Daar trok een bedrijvige Brand opnieuw in de aanval, ze kreeg met Sabrina Stultiens een landgenote mee. Hun voorsprong liep al snel op tot twee minuten, maar onder meer Lorena Wiebes dichtte de kloof.

Op een uitloper van de Cauberg zag Kristen Faulkner haar kans gekomen. Net als in de Strade Bianche trok de Amerikaanse solo in de aanval en begon op haar eentje aan de laatste achttien kilometer. Een lang leven was haar prik niet beschoren, met dank aan alweer Wiebes. De SD Worx-sprintster dichtte op haar eentje het gat, waardoor de favorieten terugkeerden. Daarna was het logisch einde koers voor een leeggereden Wiebes.

De nervositeit nam toe en dat resulteerde in enkele prikjes, maar een vijftal kilometer van de meet af kwam er een interessante aanval. Paladin kon wegglippen uit het peloton, de Italiaanse kreeg het gezelschap van Grace Brown. Het duo knalde de Cauberg op met twaalf seconden voorsprong.

Maar dat volstond niet: de favorieten kwamen op de kop van de Cauberg terug. Een elitegroepje van een zevental renners met daarbij Vollering, Kopecky en Lippert reed op kop, maar Vollering wou niet dezelfde fout maken als in de Brabantse Pijl, waarin ze rekende op haar sprint en geklopt werd. De Nederlandse schoot solo weg en won zo na de Strade Bianche en Dwars door Vlaanderen ook de Amstel Gold Race.

