Oom van dood teruggevonden Raul (9) reageert: ‘Ik zag zijn stiefvader Nicu één keer en toen sloeg die mijn vader’

Onder welke omstandigheden kwam Raul om het leven en waarom verzweeg zijn mama Yoana (30) zo lang wat er met hem was gebeurd? De familie van de jongen die enkele dagen geleden gevonden werd in het water van het Gentse Houtdok is in shock. Ze ontfermt zich nu over Rauls zus, die getuige was van alle gruwel. ‘We zijn er kapot van’, vertelt haar oom Marius, die als eerste naar de politie stapte.

‘Ze is 12 jaar. Ze heeft alles gezien. Ik kan het me zelfs niet voorstellen. Ze is in shock. We zijn allemaal in shock’, zegt Marius Micu (32) in aarzelend Duits aan de telefoon. Hij is de nonkel van ...