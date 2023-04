Winst, maar geen nieuw record voor Bashir Abdi in Rotterdam. Koen Naert loopt olympische limiet

Een uitstekende Bashir Abdi heeft voor de tweede maal in zijn carrière de marathon van Rotterdam gewonnen. Dat deed hij in een tijd van 2u03’48’’.

12 seconden. Zoveel kwam Bashir Abdi te kort om zijn eigen Europees record te verbeteren tijdens de marathon van Rotterdam. Hij stak wel de zege op zak, in een tijd van 2u03’48”.

Ook Koen Naert kwam in actie in Rotterdam. Hij verpulverde zijn eigen persoonlijk record, met 43 seconden. Zijn nieuwe beste tijd is 2u06’56”. Daarmee heeft Naert zijn ticket beet voor de Olympische Spelen van volgend jaar.

Beide landgenoten namen een goede start en nestelden zich meteen in de kopgroep. Voor Naert lag het tempo na goed zes kilometer wel iets te snel, hij kwam terecht in de achtervolging.

Abdi bleef wel consequent in de kopgroep aanwezig, waar er met minder dan 30 kilometer te gaan nog twee andere leiders waren: Kiplangat en Wolde. Die laatste moest lossen na een versnelling van Abdi, die na 40 kilometer ook Kiplangat van zich af schudde. Abdi won voor de tweede maal in zijn carrière de marathon van Rotterdam. Kiplangat eindigde op twee seconden.

Lees ook