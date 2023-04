Een voetganger is zondagmorgen dood aangetroffen op de Weertersteenweg in het Limburgse Molenbeersel (Kinrooi). Het onderzoek naar de omstandigheden loopt.

Bij een ernstige aanrijding op de Weertersteenweg (N762) in Molenbeersel bij Kinrooi (provincie Limburg) is zondagochtend rond 4 uur een man om het leven gekomen. De veroorzaker van de aanrijding heeft vermoedelijk vluchtmisdrijf gepleegd, zo meldt het persagentschap Belga. Het parket van Limburg is een onderzoek gestart.

Het parket besloot een verkeersdeskundige naar Molenbeersel te sturen om de omstandigheden van de aanrijding te onderzoeken. De brandweer werd opgeroepen om een tent te plaatsen om het slachtoffer af te schermen. De weg werd door de lokale politie afgesloten zodat alle nodige vaststellingen gedaan kunnen worden.

Lees ook