Duitsland heeft kernuitstap voltooid

Afgelopen nacht kwam er na ruim zestig jaar een einde aan het nucleaire tijdperk in Duitsland.

De laatste drie kernreactoren van Duitsland zijn van het net verdwenen. Om middernacht werden de reactoren Isar 2 (in Beieren), Emsland (in Nedersaksen) en Neckarwestheim 2 (in Baden-Württemberg) afgekoppeld. De drie centrales waren vorig jaar nog goed voor 6 procent van de stroomproductie in Duitsland.

Daarmee kwam er een eind aan het nucleaire tijdperk in Duitsland, na 61 jaar. Het kernpark bij onze oosterburen omvatte ooit 33 reactoren, en was op zijn hoogtepunt goed voor bijna 30 procent van de energieproductie. Maar begin jaren 2000 werd beslist om de levensduur van de bestaande reactoren te plafonneren. De kernramp in Fukushima in 2011 zorgde voor een stroomversnelling in het proces om af te stappen van kernenergie.

Voldoende capaciteit

Duitsland heeft altijd een ambivalente verhouding gehad met de kerncentrales. De antinucleaire beweging is er vanaf het begin al erg krachtig geweest. Stickers met de slagzin ‘Atomkraft? Nein danke’ waren in de jaren 80 alomtegenwoordig. Maar vooral door de inval in Oekraïne en de energiecrisis zijn de Duitsers anders naar nucleaire energie gaan kijken. Volgens een recente peiling in opdracht van Bild am Sonntag vindt 52 procent van de Duitsers de afschakeling van de laatste drie centrales een verkeerde beslissing.

Duitsland heeft intussen wel voldoende alternatieve capaciteit om komende winter het licht aan te houden, verzekert minister van Economie Robert Habeck (Die Grünen) in een persmededeling. Onder meer drijvende lng-terminals moeten de bevoorradingszekerheid verzekeren. Met nieuwe gascentrales wil Duitsland de afhankelijkheid van bruinkool en steenkool verminderen, en windstille en zonloze dagen overbruggen.

Nu begint het ontmantelingsproces. Het Duitse nucleaire park omvatte ooit 33 reactoren, en daarvan zijn er nog maar drie volledig ontmanteld. Ook voor het afval, met een volume van honderd olympische zwembaden, moet nog een definitieve bergingsplaats gevonden worden.

