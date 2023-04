Enkele ploegen van de politiezone Lanaken-Maasmechelen hebben vrijdagavond een achtervolging moeten inzetten op een 16-jarige jongen op een bromfiets, die zonder geldig rijbewijs reed. Uiteindelijk konden vier agenten hem onderscheppen en arresteren.

De arrestatie werd meteen gefilmd door enkele omstanders (zie video bovenaan). Ze verliep vrij tumultueus, waarna de filmende jongeren hun ongenoegen uitten over het optreden van de agenten. De vader van de bromfietser diende klacht in, hij meent dat een agent hardhandig tekeerging.

Machete

Volgens het parket van Limburg zal een naburige lokale politiezone de feiten onderzoeken zodat ze in alle onafhankelijkheid worden behandeld. Burgemeester Raf Terwingen (CD&V) van Maasmechelen verklaarde zaterdag dat de jongen eerder al was opgevallen door zijn provocatieve rijgedrag. ‘Hij reed op een bromfiets met een vervalst kentekendie niet verzekerd was. Verder had hij een machete in zijn bezit,’ zei de Maasmechelse burgemeester.

