Parijs overweegt een carpoolstrook op de ‘périphérique’

De Franse hoofdstad beraadt zich over de toekomst van de drukste ringweg van Europa, en organiseert daarvoor een volksraadpleging.

In de aanloop naar de vijftigste verjaardag van de Parijse ringweg lanceert het bestuur van de Franse hoofdstad maandag een online volksraadpleging over de toekomst van de bekende ‘périphérique’. De stad wil er een rijvak vrijhouden voor carpooling, taxi’s en openbaar vervoer.

Het project maakt deel uit van een programma dat moet waken over de nalatenschap van de Olympische Spelen die volgende zomer in Parijs plaatsvinden. Tijdens de Spelen zal een rijvak gereserveerd worden voor de atleten, die zich snel en veilig moeten kunnen verplaatsen van de ene kant van de stad naar de andere. Burgemeester Anne Hidalgo wil die gereserveerde rijstrook na de Spelen behouden voor carpoolers, taxi’s en openbaar vervoer.

Het voorstel maakt deel uit van een breder plan van het Parijse stadsbestuur om de périphérique tegen 2030 te vergroenen en minder verkeer te laten slikken. Van de ringweg van 35 kilometer maken nu dagelijks één miljoen voertuigen gebruik. Het was daarmee in 2019 de drukste weg van Europa, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Forum Vies Mobiles.

De volksraadpleging wordt maandagavond op gang getrokken met een bijeenkomst met 600 deelnemers in het stadhuis. Dan is het bijna vijftig jaar geleden dat de ringweg op 25 april 1973 werd geopend. De deelnemers zullen volgens het stadsbestuur hun mening kunnen geven over de modaliteiten van het plan. De online bevraging loopt tot 28 mei. Die is niet voorbehouden voor Parijzenaars, ook het grote publiek kan zijn zeg doen.

Lees ook