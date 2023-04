De VUB onderzoekt dit weekend of zot zijn al dan niet zeer doet. Of toch hoever lopers zichzelf kunnen drijven tijdens de Legends Backyard Ultra, een wedstrijd waarbij deelnemers makkelijk honderden kilometers afmalen. ‘We zien dat er hier allemaal toppers rondlopen.’

Een prikje in het oor om het glucose- en lactaatgehalte in het bloed te meten, de hartslag aflezen van de meter (‘127 slagen per minuut’) en nog een korte vragenlijst om naar zijn vermoeidheid te peilen ...