België verliest van Canada in de Billie Jean Cup en moet barrages spelen

België heeft de finale van de Billie Jean King Cup niet gehaald. In de vijfde en laatste wedstrijd tegen Canada gingen Kirsten Flipkens en Greet Minnen zaterdag in Vancouver met 6-1 en 6-2 onderuit tegen het duo Gabriela Dabrowski en Leylah Fernandez. Zo haalt Canada het met drie overwinningen tegen twee.

Na vier wedstrijden stond de stand tussen België en Canada gelijk. Vrijdag, op de eerste speeldag, had Yanina Wickmayer (WTA 190) verloren van Leylah Fernandez (WTA 50), maar had Ysaline Bonaventure (WTA 86) dan weer gewonnen van Rebecca Marino (WTA 81). Ook zaterdag won elk team één enkelwedstrijd: eerst geraakt ook Bonaventure niet voorbij Fernandez, maar wist Greet Minnen wel te winnen van Katherine Sebov (WTA 136). De vijfde, beslissende dubbelwedstrijd moest uitsluitsel geven. Die match, waarin Minnen opnieuw aantrad, viel dus uit in het voordeel van Canada. Het land pakt een ticket voor de finale, terwijl België barrages moet spelen om zijn plaats in de wereldgroep te behouden.

De Billie Jean King Cup in Canada was de eerste ervaring voor Wim Fissette als kapitein. Hij werd in februari aangesteld als opvolger van Johan Van Herck.

Canada sluit zich aan bij Frankrijk, Kazachstan, Tsjechië, Duitsland, Italië, Spanje en de Verenigde Staten, die zich zaterdag ook konden plaatsen voor de Billie Jean King Cup Finals in november. Zwitserland en Australië, de twee finalisten van vorig jaar, waren al zeker van hun plaats. Het is nu enkel nog wachten op de winnaar van het duel tussen Slovenië en Roemenië. De beslissende dubbelwedstrijd viel letterlijk in het water door de aanhoudende regen in Koper. Het duel werd stopgezet bij een 3-3 tussenstand en verplaatst naar zondag.

