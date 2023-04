Zulte Waregem mag blijven dromen van behoud na cruciale winst in Eupen

Zulte Waregem heeft de degradatie voorlopig afgewend. Essevee won zaterdagnamiddag de kelderkraker op het veld van Eupen overtuigend met 1-5 en mag nog dromen van behoud op de slotspeeldag. In het klassement nadert Zulte Waregem tot op een punt van de Panda’s.

De bezoekers hadden de schaapjes al bij de rust op het droge. Zinho Gano eiste met een hattrick de hoofdrol op aan de Kehrweg, al was ook Ruud Vormer met drie assists cruciaal. De Nederlander was aangever bij de snelle openingsgoal van Karol Fila (5.) en had ook een voet in de treffers van Gano (28., 39., 45.+2). Die dikte zijn seizoenstotaal aan tot twaalf.

Eupen keek bij de pauze tegen een 0-4 achterstand aan en trok in de tweede helft met de moed der wanhoop naar voor. Smail Prevljak (47.) scoorde al vroeg in de rebound maar het bleek slechts een doekje voor het bloeden. Na een uur leek ook Jelle Vossen zijn goal mee te pikken maar de treffer werd na een VAR-tussenkomst afgekeurd. Tien minuten voor tijd bekroonde Vormer zijn knappe wedstrijd met een doelpunt en legde zo de spectaculaire 1-5 eindstand vast.

In de stand komt Zulte Waregem met 27 punten tot op een punt van Eupen, dat op de veilige vijftiende plaats staat. Volgende week zondag (23 april) speelt Essevee gastheer voor Cercle Brugge. Eupen moet dan aan de bak op het veld van uittredend kampioen Club Brugge.

Met Seraing is al een zakker bekend. Naast Zulte Waregem en Eupen verkeert ook KV Oostende met 24 punten in degradatiegevaar. De kustploeg moet vandaag/zaterdag thuis winnen van OH Leuven om uitzicht te behouden op een langer verblijf in 1A. Op de slotspeeldag is KVO te gast bij AA Gent.

Eupen - Zulte Waregem 1-5 | 5’ Karol Fila (0-1), 28’ Zinho Gano (0-2), 39’ Zinho Gano (0-3), 45+2 Zinho Gano (0-4), 47’ Smail Prevljak (1-4), 80’ Ruud Vormer (1-5)