Na de moeder van de jongen is nu ook een Roemeense man opgepakt. Dat heeft het parket van Oost-Vlaanderen bevestigd. Ons land vraagt zijn uitlevering.

De Nederlandse politie heeft vrijdagavond een 34-jarige man aangehouden in het onderzoek naar de dood van de 9-jarige Raul in Gent. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten in een reactie zaterdag ...