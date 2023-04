Al twee Belgische medailles op het EK turnen: zilver voor Maxime Gentges, Lisa Vaelen verovert brons

Van dinsdag 11 tot zondag 16 april wordt in het Turkse Antaly het EK toestelturnen afgewerkt. Vandaag gingen Maxime Gentges en Lisa Vaelen op zoek naar eremetaal, en beiden slaagden ze er knap in om een medaille te veroveren. Voor vandaag kende België slechts vijf medaillewinnaars op het EK turnen, nu komen er in één klap twee bij.

Een zichtbaar emotionele Maxime Gentges was tijdens de podiumceremonie duidelijk onder de indruk van de omstandigheden. Dat hij een zilveren medaille pakte op het paard met bogen, is een verrassing. Hij is de eerste Belg ooit die een medaille weet te pakken op het EK turnen.

Ook Lisa Vaelen keert met een medaille huiswaarts: ze pakte brons op de sprong. Twee schitterende resultaten van onze landgenoten.

Lisa Vaelen kan straks zelfs nog een extra medaille in de wacht slepen aan de brug. Pakt ze op één dag twee medailles?