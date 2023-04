Soedanese RSF-groep neemt controle luchthaven en presidentieel paleis over

Na zware gevechten tussen Soedanese paramilitairen en het staatsleger hebben de Rapid Support Forces het presidentieel paleis en Khartoum international airport ingenomen.

In wat lijkt op coup hebben Soedanese paramilitairen het presidentieel paleis en de nationale luchthaven overgenomen. De Rapid Support Forces, die het leger ervan beschuldigen hen eerst te hebben aangevallen, zeggen dat ze ook de kleinere luchthavens in de steden Merowe en El-Obeid hebben ingenomen.

Geweerschoten werden afgevuurd in Khartoem en ooggetuigen zagen gevechten in naburige steden, volgens het persagentschap Reuters. Medewerkers van het Central Committee of Sudanese Doctors, een ngo, rapporteren verschillende gewonden. Een nieuwsanker van de Soedanese staatstelevisie verscheen kort om te rapporteren over de vuurgevechten, maar verdween daarna weer van het beeldscherm.

Het leger ontkent dat de luchthaven in Merowe werd ingenomen.

RSF-hoofd Mohamed Hamdan Dagalo zei dat het leger een van hun posten had omsingeld en daarna het vuur opende. De groep ontsproot uit de jajaweed-militie die tijdens de jaren 2000 terreur zaaide in Darfur. Zeker 300.000 mensen vonden toen de dood, 2,7 miljoen mensen werden uit hun huizen verdreven.

Gevoelig evenwicht

Een langdurige confrontatie tussen de RSF en het leger zou de veiligheidssituatie in de regio, die al regelmatig geconfronteerd wordt met economische crisissen en lokale gevechten, nog gevoelig verslechteren. De spanningen tussen beide partijen liep al dagen hoog op voordat zaterdag geweld uitbrak.

Soedanese politieke partijen riepen zowel het leger als de RSF op om de gevechten te staken. Ook de Russische en Amerikaanse ambassades drukten hun bezorgdheid uit. VS-ambassadeur John Godfrey vroeg om ‘dringend’ het geweld te stoppen.

Dagalo, gevreesd militieleider, profileerde zichzelf als trekker van de geplande democratische overgang nadat zijn troepen samen met het Soedanese leger de voormalige president Omar al-Bashir in 2019 hadden onttroond. De integratie van de paramilitairen in het reguliere leger veroorzaakt sindsdien spanningen. Dagalo’s profilering zou de mobilisatie van de legertroepen in Khartoum hebben getriggerd.

De RSF zei in een reactie zaterdag dat de acties van de Soedanese legertop en ‘sommige officieren’ een aanval waren op hun troepen en dat ze onrust probeerden te stoken.

