Dag op dag vier jaar geleden stond de bekendste kathedraal van Frankrijk in lichterlaaie. Eind volgend jaar moet de kerk weer opengaan, of dat beloofde de Franse president Emmanuel Macron toch. Hij en zijn vrouw Brigitte brachten de werf een bezoek.

Op 15 april 2019 keek de hele wereld vol verbazing naar de vlammenzee in de Franse hoofdstad. Het dak van de kerk ging in rook op en de iconische torenspits stortte in.

Vier jaar later komt er verandering in zicht: tegen eind 2024 moeten toeristen en gelovigen weer toegang krijgen tot het gebouw. ‘De terugkeer van de toren in het straatbeeld van Parijs is mijns inziens een teken dat we het gevecht voor de Notre Dame aan het winnen zijn’, zei Jean-Louis Georgelin, de generaal aan het hoofd van het project aan The Associated Press, een nieuwsservice.

De reconstructie van de toren kon maar vorig jaar beginnen, nadat funderings- en andere stabiliteitswerken werden afgerond. De Franse autoriteiten hebben ervoor gekozen om de kathedraal, inclusief haar 93-meter-hoge toren die er door architect Eugene Viollet-le-Duc in de 19e eeuw werd bijgebouwd, volledig te reconstrueren. Een huzarenwerk, waarvan het einde stilaan in zicht komt.

Tegen december 2024 moet de kathedraal terug open. Dat heeft Georgelin aan de Franse president Emmanuel Macron beloofd. ‘Het is mijn job om deze kathedraal te openen in 2024. En dat zullen we doen’, zei Georgelin nog. ‘Daarvoor vechten we elke dag en we zitten op het goede pad.’

De Franse minister van Cultuur Rima Abdul-Malak temperde de verwachtingen enigszins en zei dat niet alle renovaties tegen dan ook klaar zullen zijn. ‘Er zullen nog steeds enkele werken bezig zijn in 2025.’

De opening van een nieuwe tentoonstelling nabij de kathedraal waar bezoekers de geschiedenis van het gebouw virtueel zullen kunnen beleven, moet intussen opnieuw meer toeristen lokken naar de Notre Dame, zei ze. ‘Ook dat zal het toerisme in Parijs versterken.’

Lees ook