Laatste Duitse kerncentrales gaan vandaag dicht

Na 61 jaar sluiten de laatste Duitse kerncentrales zaterdag om middernacht. Met gemengde gevoelens nemen de Duitsers afscheid van de energiebron.

Om middernacht komt er na ruim zestig jaar een einde aan het nucleaire tijdperk en worden de laatste drie kernreactoren stilgelegd: Isar 2 in Beieren, Emsland in Nedersaksen en Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg. Het gaat om de uitvoering van een beslissing uit 2011, maar toch blijft de kritiek op de kernuitstap smeulen.

In eerste instantie zal Duitsland immers meer CO2 gaan uitstoten, door het grotere aandeel van aardgas en steenkool bij de stroomproductie. Daarnaast rijst ook de vraag of de energietransitie – waarbij het overgrote deel van de elektriciteit in de grootste economie van Europa afkomstig zal zijn van hernieuwbare bronnen – zonder al te veel problemen zal slagen.

De drie laatste kernreactoren in Duitsland moesten normaal al eind 2022 definitief dicht. Maar door de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende energiecrisis werd de uitstap uiteindelijk met 100 dagen uitgesteld. Tot vandaag dus.

Emsland, Isar 2 en Neckarwestheim 2, die zaterdag worden afgeschakeld, zijn de laatste drie reactoren van een nucleair park dat ooit 33 reactoren omvatte. Het Duitse nucleaire­ tijdperk begon op 17 juni 1961, toen de kleine testcentrale van Kahl aan het stroomnet werd gekoppeld. De centrale werd in 1985 afgeschakeld, en pas in 2010 was de afbraak voltooid. De ontmanteling duurde langer dan de periode van actieve productie. Behalve Kahl zijn intussen nog twee andere reactoren volledig ontmanteld. Nog 30 te gaan – een werk van vele decennia. Ook voor het afval, met een volume van honderd olympische zwembaden, moet nog een definitieve bergingsplaats gevonden worden.

Kernenergie was vorig jaar nog goed voor ruim 6 procent van de Duitse stroomopwekking. Begin 2000 was dat nog ruim 25 procent voor 19 reactoren.

