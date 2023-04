Japanse premier geëvacueerd na explosie tijdens speech

De Japanse premier Fumio Kishida moest zaterdag in veiligheid worden gebracht na een explosie tijdens een toespraak in de prefectuur Wakayama in West-Japan. Dat melden lokale media. Het zou gaan om een rookbom.

Kishida was net begonnen aan zijn toespraak na een rondvaart door de haven in Saikazaki toen het incident van zaterdag plaatsvond, aldus de Japanse publieke omroep NHK. Kishida zocht zelf dekking tijdens de explosie en is ongedeerd.

De vermoedelijke dader, een jongeman, werd door politieagenten tegengehouden.

Kishida was in Wakayama, ongeveer 65 km ten zuidwesten van Osaka, om er zijn steun voor een kandidaat van zijn Liberaal-Democratische Partij (LDP) uit te spreken.

Foto: via REUTERS

Na het incident zou de premier zijn campagneschema van zaterdagmiddag voortzetten, bevestigde zijn partij op Twitter.

In juli 2022 kwam Kishidas voorganger Shinzo Abe om het leven toen hij werd neergeschoten tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Nara, in het westen van Japan. Sindsdien werden de veiligheidsmaatregelen aangescherpt.

Kishida zal volgende maand in Hiroshima een top van de (G7) organiseren. De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 komen zondag bijeen in de badplaats Karuizawa.

Lees ook