Terugkijken naar hiphop

1 Love, Simon

VTM 3 18.30-20.30 uur

Love, Simon was vijf jaar geleden een kleine, lieflijke revolutie: eindelijk kreeg de gay klasgenoot, de eeuwige ‘beste vriend’, de hoofdrol. ‘Had ik deze film maar toen ik een tiener was’, verzuchtten volwassen homomannen zich bij het zien van deze charmante highschoolfilm.

2 Fight the power: how hip hop

changed the world

Canvas 20.00-20.55 uur

Chuck D van Public Enemy blikt terug op de geboorte van hiphop. In deze tweede aflevering richt hij zijn blik op de ­jaren 80 en 90 met artiesten als NWA en KRS-One. Hiphop was voor hen een middel om hun woede over het toe­nemende politiegeweld te ventileren.

3 Putin & the west

Canvas 20.55-22.00 uur

Deze docureeks vertelt hoe het Westen zijn grip verloor op Poetin. Met zijn succes op de Krim tankte de Russische leider het zelfvertrouwen om zich ook in Syrië te gaan mengen. Dat is het onderwerp van deze tweede aflevering.