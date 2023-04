Nordic noir slaat weer toe

1 Those who kill

NPO 3 20.26-22.03

De Deense profiler Louise Bergstein rilt nog na van haar laatste moordzaak, wanneer ze opnieuw twee lijken op haar bord krijgt. De verdachte is mogelijk een oude ­bekende. Liefhebbers van nordic noir weten waarheen.

2 Mamma Mia! Here we go again

VTM 21.30-23.40

Liefhebbers van Abba weten ook waarheen. VTM zendt vanavond de sequel van de Abba-musical Mamma Mia! uit. Die speelt zich vijf jaar na de eerste af. Sophie ­heropent het hotel van haar moeder op het Griekse eiland Kalokairi.

3 Carole King and her songs at the BBC

BBC 2 21.30-22.30 uur

Liefhebbers van Carole King mogen dan weer een ­hele avond postvatten voor BBC 2. Eerst zendt de Britse openbare omroep een compilatie van haar nummers en covers uit het archief uit, daarna volgt nog een concert in Central Park en een documentaire.