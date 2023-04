Ze mógen nu stemmen, en dan is het knal in de examens

De Europese, federale en Vlaamse verkiezingen van 2024 vinden plaats op 9 juni. Tot ongenoegen van de studenten, want dat is midden in de examenperiode. Ook scholieren vanaf 16 jaar, die voor het eerst Europees mogen stemmen, zijn not amused. Maar alleen als alle EU-landen het eens zijn, kan nog van die datum afgeweken worden.