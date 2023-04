In het noorden van Frankrijk brengen elektrische auto’s – made in France – hoop op een heropleving van de auto-industrie. Maar 500 kilometer verderop verdeelt de lithium­mijn die nodig is voor de batterijen een dorp.

In de welkomstzaal van de Renaultfabriek in Douai hangen foto’s van de wagens die er in de loop van de jaren van de band zijn ­gerold. Het begon allemaal met de kleine R5, in 1974. Aan de gebouwen van ...