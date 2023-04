Financieel vermogen Belgen 94,5 miljard lager

Het financiële vermogen van de Belgen is vorig jaar met 94,5 miljard euro gedaald. Dat blijkt uit statistieken van de ­Nationale Bank. Dat komt door de dalende beurskoersen en de ­stijgende rente.

Eind 2022 bedroeg het netto ­financiële vermogen van de Belgische particulieren 1.136,3 miljard euro. Een jaar eerder ging het nog om 1.230,7 miljard euro.

Belgen bleven dan wel investeren in beleggingsfondsen (+10,9 miljard euro), door de dalende beurskoersen kelderde de waarde van de portefeuilles met 40,2 miljard euro tot 249,6 miljard euro. Ook ging er meer geld naar beursgenoteerde aandelen (+3,4 miljard euro), maar die werden met een ­to­taal uitstaand bedrag van 77,3 miljard euro 17,6 miljard minder waard.

Daarnaast raakten ook de rentestijgingen de Belg in de portefeuille. De waarde van verzekerings­producten kende een daling van 55,4 miljard euro, terwijl voor ­5,2 miljard euro aan verzekerings­producten werd verkocht.

De financiële activa van de Belgen daalden met 78,2 miljard in waarde tot 1.478 miljard euro. De financiële verplichtingen namen intussen met 16,3 miljard toe tot 341,7 miljard euro. De stijging is bijna volledig toe te schrijven aan een toename van de woonleningen. Het netto financiële vermogen is de combinatie van de activa en de verplichtingen.

