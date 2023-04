NRJ Vlaanderen zendt alleen nog ’s middags live uit

NRJ Vlaanderen gaat maandag verder in een afgeslankte versie. De radiozender van Mediahuis en Play Media kwam nooit echt van de grond. ‘Het is niet evident om radio te maken als de cijfers niet volgen.’

Aanstaande maandag wijzigt NRJ Vlaanderen de weekprogrammatie. Van de drie programma’s die live gepresenteerd worden, blijft alleen nog het middagblok over dat gepresenteerd wordt door Louise Ailliet. NRJ get up en NRJ squad, respectievelijk het ochtend- en vooravondblok, worden vervangen door een aaneenschakeling van hitparademuziek, zoals al het geval was in het weekend. Om middernacht was daar met Extravadance wel nog ruimte voor dj-sets, maar ook dat programma komt te vervallen. Tom Klerkx, managing director audio van Mediahuis, spreekt over een ‘licht andere programmatie’ en benadrukt dat het nieuwsbulletin behouden blijft. Dat is een vereiste volgens het mediadecreet.

NRJ Vlaanderen ging in 2018 van start en presenteerde zich als zender voor en door jongeren. Achter het initiatief zit een joint venture van Mediahuis en televisiegroep Play Media, toen nog SBS. De zender heeft niet het­zelfde statuut als de commerciële radiozenders met nationaal ­bereik (Joe, Qmusic, Nostalgie), maar wordt gerekend bij de zo­genaamde netwerkradio’s. Dat zijn zenders met een ‘semi­landelijke’ dekking die vooral in stedelijke gebieden te horen zijn. De mediagroepen klopten aan bij het Franse NRJ voor een licentie, zodat de zender niet van nul moest beginnen. NRJ begon met vijf mensen in dienst.

FM-band vol

De hoop leefde dat NRJ Vlaanderen zou kunnen doorgroeien naar een landelijke frequentie. SBS koesterde al langer die ambitie, maar kreeg telkens te horen dat de FM-band vol zat. Onder Vlaams minister van Media ­Benjamin Dalle (CD&V) leek het even alsof daar verandering in kon komen. De drie commerciële zenders moesten in 2021 een nieuwe aanvraag indienen. ­Mediahuis en SBS legden toen al hun eieren in het mandje van Nostalgie. Studio 100 deed ook een gooi naar een FM-licentie, maar haalde bakzeil. Alles bleef bij het oude.

NRJ Vlaanderen ging ondertussen door als netwerkradio, maar kwam nooit echt van de grond. Hoewel de zender dankzij de link met Frankrijk kon uit­pakken met spectaculaire wedstrijden, zoals tickets voor een concert van Taylor Swift in Parijs, hinkten de luistercijfers achterop. In de CIM-cijfers kon NRJ nooit meer dan een half procent marktaandeel versieren. In de laatste kwartaalcijfers ging de zender onderuit met een aandeel van maar 0,2 procent. De grootste netwerkradio, Topradio, haalde 1,4 procent marktaandeel.

‘Het is niet evident om radio te maken als de cijfers niet volgen’, geeft Tom Klerkx toe. Door de wijzigingen werden twee interimcontracten stopgezet. Momenteel werken er nog drie mensen vast in dienst. Presentator Ken Siereveld (NRJ get up) schuift door naar Nostalgie.

