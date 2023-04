Ondanks massale protesten keurt Grondwettelijk Hof Franse pensioenhervorming goed

Het Franse Grondwettelijk Hof heeft de grote lijnen van Macrons pensioenhervorming goedgekeurd. Daarmee staat het licht op groen om de Fransen te laten werken tot hun 64ste.

Het was een strohalm waar het Franse vakbondsfront zich nog aan vastklampte in de strijd tegen Macrons pensioenhervorming. Maar helaas voor de vakbonden hebben de ‘negen wijzen’ van het Grondwettelijk Hof de grootste lijnen van die hervorming goedgekeurd. Slechts een paar onderdelen werden vernietigd, omdat ze volgens het Hof in strijd zijn met de Franse Grondwet. Zo werd o.a. de ‘seniorenindex’, die werkgelegenheid voor oudere werknemers moest bevorderen, verworpen, omdat zo’n sociale regel niet thuishoort in een wet van financiële aard.

Het onpopulaire plan van Macron om de wettelijke pensioenleeftijd te verhogen van 62 naar 64 jaar werd dus wél goedgekeurd en kan eind dit jaar van kracht worden. Uit peilingen blijkt dat twee derde van de Franse bevolking nog steeds tegen die verhoging is. Na drie maanden van protesten, soms ontsierd door geweld, is de pensioencrisis waarschijnlijk nog niet voorbij. Gisteravond trokken alvast duizenden betogers naar Parijs.

Geen referendum

Het Hof verwierp ook een verzoek van linkse oppositiepolitici om een referendum te organiseren over de pensioenwet. Er werd al een tweede verzoek voor een referendum ingediend, waarover begin mei een besluit wordt verwacht.

President Macron stuurde eerder op de dag een uitnodiging naar de vakbonden, om op dinsdag over de pensioenhervorming te komen praten. Het zal de eerste keer zijn dat hij hen hierover ontvangt, maar of het veel zal veranderen is nog maar de vraag. ‘Op koers blijven, dat is mijn motto’, zei hij toen hij gisteren de werken aan de Notre-Dame bezocht. De vakbonden zelf hebben gezegd dat Macron de hervorming eerst moet intrekken, of toch tenminste de pensioenleeftijd van 64 jaar, alvorens ze met hem willen spreken over andere zaken.

Volgens Marine Le Pen (RN) is het lot van de pensioenhervorming nog niet bezegeld. Zij riep de Fransen meteen op om te kiezen voor ‘een alternatief dat deze nutteloze en onrechtvaardige hervorming ongedaan zal maken.’ Zo blikt zij al vooruit naar de verkiezingen in 2027. Ook Jean-Luc Mélenchon legt zich niet neer bij de uitspraak van het Hof en belooft dat ‘de strijd zal doorgaan’. De sfeer bij oppositie, vakbonden én op straat beloven alvast dat de uitspraak van het Hof nog niet meteen de door de regering gehoopte rust zal brengen.

Lees ook