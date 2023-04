‘Mijnheer werkt, mevrouw blijft thuis’: Clerfayt oogst kritiek met uitspraak over ‘het mediterraans model’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Mediterraans model

‘Veel vrouwen zitten in een mediterraans model, of het nu om Italianen, Marokkanen of Turken van afkomst gaat. Het is een familiemodel waar mijnheer werkt en mevrouw thuis blijft om voor de kinderen te zorgen.’ Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (Défi) haalde dat op LN24 aan als een van de redenen waarom de tewerkstellingscijfers van vrouwen in Brussel zo laag liggen. De minister van Werk wijst erop dat de werkgelegenheidsgraad van vrouwen lager is dan die van mannen, ondanks een hoger opleidingsniveau. Dat is overal zo in België, maar het verschil is het grootst in het Brussels Gewest – 10 procent –, op de voet gevolgd door Henegouwen, met 9,5 procent.

??Pourquoi le taux d'emploi des femmes bruxelloises est inférieur à celui des hommes ?

"Il y a encore beaucoup de femmes à Bruxelles qui sont dans un modèle méditerranéen"@BernardClerfayt, ministre bruxellois de l’Emploi, était l’invité de @Le_Bux

Replay??https://t.co/jymgpAX9tU pic.twitter.com/uaz5mONhr8 — LN24 (@LesNews24) April 14, 2023

‘Functie onwaardig’

Die uitspraak stootte meteen op kritiek, niet het minst van Paul Magnette (PS) die deze uitspraak ‘onthutsend’ vindt. ‘Het gebrek aan effectiviteit van het eigen beleid proberen te rechtvaardigen door een bevolking te stigmatiseren, is de functie onwaardig’, zo tweette hij.

Les propos du Ministre Clerfayt sur le prétendu « modèle méditerranéen où madame reste à la maison » sont consternants. Tenter de justifier le manque d’efficacité de sa propre politique en stigmatisant une population est indigne de la fonction. — Paul Magnette (@PaulMagnette) April 14, 2023

Ook Zakia Khattabi, federaal minister voor Ecolo, uitte haar ongenoegen; via Twitter. Ze stelde zich de vraag wat Clerfayt met het mediterrane model bedoelt en vond het ‘verbijsterend dat hij de ogen sluit voor de objectieve en structurele redenen’ die aan de basis ligt van de lage tewerkstellingscijfers van vrouwen in Brussel. Ze sloot haar tweet af met een veelzeggende #shame. ‘Een feit aanklagen is niet hetzelfde als stigmatiseren’, aldus Clerfayt, die vindt dat hij zich niet moet verontschuldigen.

Harry Potter of premier

Als ik later groot ben, word ik … ‘tovenaar – het was de tijd van Harry Potter – of premier’. Dat antwoordde zesjarige Sien Vandevelde, jongerenvoorzitter bij CD&V, aan haar juffrouw, vertelt ze aan de Krant van West-Vlaanderen. Het eerste omwille van de toenmalige Harry Potter-gekte, het tweede omdat ze opgroeide in een politiek geëngageerde familie. Nu ze groot is, lijkt ze als jongerenvoorzitter van CD&V dichter aan te leunen bij die tweede kinderdroom. Maar schijn bedriegt. Haar droom om premier te worden heeft ze namelijk al opgeborgen: ‘Ik krijg het gevoel dat een premier eigenlijk maar weinig van zijn eigen standpunten kan uitvoeren. Hij moet vooral verzoener spelen tussen de partijen. Bovendien moet het een ongelooflijk slopende job zijn. Dus neen, dat hoeft niet meer voor mij’. Haar kinderdroom om tovenaar te worden, heeft ze wel proberen na te jagen. Zo heeft ze al een vierjarige goochelaarsopleiding gevolgd en liggen haar spullen nog netjes in een doos op zolder, klaar om uitgepakt te worden. Al is die kans klein aangezien volwassen Sien goochelen toch maar ‘weinig hip’ vindt.