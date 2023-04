Lichaam van kind gevonden in Houtdok in Gent, moeder aangehouden

Het lichaam dat donderdag in Gent uit het water is gehaald, is dat van een 9-jarige jongen. Dat bevestigt het parket. De moeder van het kind is aangehouden.

Donderdag speurden gespecialiseerde ploegen met een sonar het Houtdok af. Daar vonden ze het lichaam van de jongen.

Volgens Het Nieuwsblad is de jongen maanden geleden in een sportzak met stenen in het water gedumpt. Hij zou zijn overleden na zware mishandeling door de toenmalige vriend van de moeder.

Het parket heeft een wetsarts aangesteld, maar wil in het belang van het onderzoek geen verdere informatie geven. De onderzoeksrechter heeft de moeder van het kind aangehouden. De politie zou de man die mogelijk betrokken was, nog opsporen.