Kiezen voor large cap-aandelen

Pure Capital is een onafhankelijke vermogensbeheerder die gepersonaliseerd advies en beleggingen op maat aanbiedt. Florian D’Agostini is gespecialiseerd in internationale ‘large cap’-aandelen. Hij geeft hier zijn favorieten uit Nederland, de VS en Frankrijk, al zijn drie aan­de­len onvoldoende als diversificatie.

1. ASML

603,40 euro

Het halfgeleidersegment zit fors in de lift, aangedreven door de digitalisering van de economie. In dit segment is ASML, een fabrikant van apparatuur voor de productie van chips ...