Navalny in kritieke toestand: ‘Hij wordt langzaam aan vergiftigd’

Aleksej Navalny (46) zou in levensgevaar zijn, doordat hij traagwerkend gif toegediend wordt. De Russische oppositie­leider, die in 2020 al eens ver­giftigd werd met novitsjok, zit een celstraf van 11,5 jaar uit.

Navalny zou extreme maagpijn hebben, volgens zijn advocaten het bewijs dat hij ‘langzaam vergiftigd wordt’. Vorige week al zou een ziekenwagen naar Melechovo gestuurd zijn om Navalny op te halen, maar de gevangenisautoriteiten weigerden hem vrij te geven. Volgens Navalny’s woordvoerder, Roeslan Sjaveddinov, wordt hij vergiftigd via het gevangeniseten. Het is hem verboden om andere voedsel aan te kopen. Als gevolg daarvan eet hij nog amper. In twee weken tijd is hij 8 kilogram vermagerd, zeggen zijn advocaten. Twee weken geleden werd Navalny opnieuw in strenge isolatie geplaatst. Sinds hij in maart 2021 veroordeeld werd tot 11,5 jaar cel, wordt hem elke behandeling geweigerd. Een groep Russische artsen en advocaten klaagde dat vorige maand in een petitie aan, ondertekend met hun volledige naam. Dat is zelden gezien in het autocratisch geleide land. Het Kremlin wou vrijdag geen commentaar geven op de gezondheidstoestand van de gevangene. Volgens een woordvoerder ‘volgt het Kremlin zijn gezondheidstoestand niet op’ en is dat ‘een zaak voor de gevangenisdirectie’.

Wekenlang in coma

Aleksej Navalny is de bekendste oppositieleider tegen Vladimir Poetin. In augustus 2020 zouden Poetins diensten hem al eens vergiftigd hebben met Novichok, een chemisch gif. Hij vocht toen wekenlang voor zijn leven in een ziekenhuis in Berlijn. Toen hij uit zijn coma ontwaakte, moest hij opnieuw leren praten en lopen. Eenmaal hersteld, ging hij – tegen alle waarschuwingen in – in mei 2021 toch terug naar Moskou. Hij werd er al op het vliegveld opgepakt. Twee maanden later werd hij naar IK6 gestuurd, een van de beruchtste gevangenissen van het land, op 250 km van Moskou. Daar zit hij vaker wel dan niet in de isolatiecel. Hij mag geen contact hebben met andere gevangenen en zit in een cel van 2 bij 6 meter. Navalny ging al een paar keer in hongerstaking tegen zijn behandeling.

Zijn enige contact met de buitenwereld is zijn Instagram-account, dat hij laat updaten door zijn advocaten. In het laatste bericht dat hij daar donderdag postte, eiste hij nog de vrijlating van Micheil Saakasjvili, de voormalige president van Georgië, die in eigen land in de cel zit. Ook van hem wordt gezegd dat hij zware metalen toegediend krijgt.

