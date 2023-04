Lisa Vaelen en Maellyse Brassart stranden op zucht van podium in allroundfinale EK

De Britse Jessica Gadirova heeft vrijdag op het EK turnen in het Turkse Antalya goud veroverd in de allroundfinale. Lisa Vaelen en Maellyse Brassart eindigden als vierde en vijfde net naast het podium.

De 18-jarige Gadirova, geboren in Dublin en met Azerbeidzjaanse roots, haalde het na vier onderdelen (sprong, brug, balk en grond) met 55.032 punten voor de Hongaarse Zsofia Kovacs, tweede met 54.899 punten, en de Italiaanse Alice D’Amato, derde met 54,500 punten.

Met de 18-jarige Vaelen (De Gympies Keerbergen) en de 21-jarige Brassart (Gym Passion Herseaux) konden twee Belgen zich plaatsen voor de finale met de top 24 uit de kwalificaties. Door de regel van maximaal twee atletes per land in de finale stootte Vaelen als zesde door (ze schoof een plaats op), Brassart als 24e (plus drie).

Vaelen, vorig jaar elfde in de allroundfinale op het WK, totaliseerde vrijdag 54,099 punten en greep daarmee net naast brons. Brassaert eindigde met 52,865 punten als vijfde en deed daarmee een stuk beter dan in de kwalificaties.

Vaelen en Brassart werden woensdag met de Belgische ploeg zevende in de teamcompetitie, goed voor een ticket voor het WK in Antwerpen. Vaelen kwalificeerde zich tevens voor toestelfinales aan sprong en brug.

Lees ook