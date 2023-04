Een 50-jarige Spaanse vrouw heeft 500 dagen in een grot geleefd. Een groep wetenschappers wil de impact van een ondergronds verblijf onderzoeken. De vrouw had de hele tijd nauwelijks contact met de buitenwereld.

Met een zonnebril op het hoofd en met een brede glimlach kroop de Spaanse Beatriz Flamini uit een grot in de buurt van de Spaanse stad Granada. De bergbeklimster en sportfanate werd opgewacht door de pers en haar ondersteuningsteam – allen met mondmaskers aan. Zo’n anderhalf jaar geleden begon ze op 48-jarige leeftijd aan haar 500 dagen durende verblijf in de 70 meter diepe grot.

‘Wanneer ze me kwamen ophalen, was ik aan het slapen’, zegt Flamini aan persagentschap Reuters. ‘Ik dacht dat er iets gebeurd was.’ De Spaanse werd gedurende het anderhalve jaar opgevolgd door wetenschappers die onderzoek verrichten naar de impact van sociale isolatie en een gebrek aan tijdsbesef op het menselijke brein en het slaap-waakritme. Dat deden ze op afstand, want Flamini had geen contact met de buitenwereld. Door middel van een laptop en een internetmodem kon ze wel boodschappen uitsturen, maar ze kreeg nauwelijks antwoorden terug.

Geen communicatie

Ze wilde dat haar team in geen geval met haar communiceerde. Zelfs als een familielid zou zijn overleden, wilde ze dat niet weten. ‘Ik wilde geen communicatie, ongeacht de omstandigheden’, zegt ze daarover. Slechts op uitzonderlijke momenten kreeg ze toch een bericht. Zo zorgde een groep speleologen voor de vervanging van lege batterijen en kapotte lampen. Bovendien brachten ze avocado’s, verse eieren en schone kledij mee. Om contact met haar te vermijden, lieten ze de goederen achter op een vooraf afgesproken punt, zo schrijft de Spaanse krant El Pais.

Volgens Flamini vloog de tijd ondergronds voorbij – de vrouw had geen klok of horloge bij. Zo dacht ze nog maar ‘160 à 170 dagen’ in de grot verbleven te hebben. Hoewel ze haar tijd ondergronds als ‘excellent en onklopbaar’ beschreef, kampte ze wel met enkele moeilijke momenten, zoals een invasie van vliegen in de grot. Ook kreeg ze ‘hallucinaties van geluid’ in de aanhoudende stilte van de grot. Maar op geen enkel moment wilde ze de paniekknop induwen. ‘Ik wou de grot eigenlijk niet verlaten’, zegt ze daarover.

De grot was door speleologen voorzien van een waterleiding en elektriciteit. Ze hield zich bezig met sporten en schilderen. Ze breide ook enkele wollen mutsen. Ze had zestig boeken mee en zo’n 1.000 liter water. Haar avontuur filmde ze met twee kleine camera’s. Ze zou nu uitkijken naar een douche en een bord met frieten en gebakken eieren. Wetenschappers zullen de lichamelijke impact van het avontuur onderzoeken.

