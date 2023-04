Zowel in de Ronde als in Parijs-Roubaix vielen de renners weer als vliegen. Ook bij recreatieve fietsers blijft het aantal valpartijen hoog, vaak met zware letsels tot gevolg. Kan een airbag fietsen veiliger maken?

In de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix was het opnieuw raak: toprennersals Tim Wellens, Biniam Girmay, Annemiek Van Vleuten, Sanne Cant en Dylan Van Baarle eindigden de wedstrijd in een ambulance ...