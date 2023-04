Hoe Philippe De Moerloose schatrijk werd met schimmige deals in Congo

In 2019 was hij nog kandidaat-manager van het jaar en kreeg hij lof langs alle kanten. Maar sinds een onderzoek van onze krant in 2019, samen met andere Europese kranten, rolt Philippe De Moerloose van het ene schandaal in het ander. En toch kan hij nog lustig verder doen, blijkt uit nieuw onderzoek. Wie is De Moerloose? Wat heeft hij op zijn kerfstok? En wie houdt hem de hand boven het hoofd?





VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Kasper Goethals | Presentatie en eindredactie Alexander Lippeveld | Rebdactie Astrid Peeters-Swinnen, Margot De Clercq | Audioproductie Pieter Santens | Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.