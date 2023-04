Het hoofd van de Tibetaanse regering in ballingschap Penpa Tsering heeft de dalai lama verdedigd na het veelbesproken filmpje waarin de spirituele leider een jongetje vroeg om op zijn tong te zuigen. ‘Dit was onschuldig’, zegt hij.

De dalai lama kwam de voorbije dagen in opspraak toen een video van hem gedeeld werd waarin hij een jongen op de mond kuste tijdens een publiek evenement, en hem vervolgens vroeg om op zijn tong te zuigen. Op sociale media ontstond ophef, en de voormalige winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede bood zijn excuses aan.

Penpa Tsering, het hoofd van de verbannen Tibetaanse regering, nam het donderdag op voor de dalai lama tijdens een evenement in New Delhi. ‘Wat de dalai lama deed, was onschuldig en misbegrepen’, zei hij tegen de aanwezige journalisten. Hij omschrijft het voorval ook als ‘grootvaderlijk’ en ‘liefdevol’.

De heisa heeft een grote impact op de volgers van de spirituele leider, zei hij nog. ‘Hij heeft altijd in heiligheid geleefd, het leven leidend van een boeddhistische monnik, inclusief het celibaat. Zijn jaren van spirituele oefening gaan veel verder dan zintuiglijke genoegens. Maar Zijne Heiligheid wordt nu met allerlei namen bestempeld.’

China

Nog volgens Tsering zou onderzoek suggereren dat ‘pro-Chinese bronnen’ de video viraal hebben doen gaan op sociale media. ‘De politieke kant van dit incident kan niet genegeerd worden.’ Tsering geeft geen bewijs voor betrokkenheid van China.

De dalai lama, de hoogste spirituele leider van een van de stromingen binnen het Tibetaanse boeddhisme, leeft in het Indiase Dharamsala in ballingschap. In 1959 vluchtte hij na een opstand tegen de Chinese overheersing in Tibet. Door Peking wordt hij als een gevaarlijke separatist beschouwd.

