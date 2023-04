‘Je kan beter gepakt worden door de kou dan door De Cauwer.’

Er passeerden deze week alweer een paar opmerkelijke uitspraken. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Lange tijd was ik een brein op pootjes en leefde ik alsof ik geen lichaam had.’

In De Gentenaar vertelde filosoof en wiskundige Jean Paul Van Bendegem deze week over zijn tienerjaren. Die zagen er blijkbaar uit als een sciencefictionfilm.

‘Ratten zijn taai, maar New Yorkers zijn taaier.’

Ook in New York loopt er van alles op pootjes rond, ratten bijvoorbeeld. En de stad heeft met Kathleen Corradi een rattenvangster in dienst genomen om ze te verdelgen. Volgens de personeelsadvertentie moest ze een ‘killer instinct’ hebben en een ‘bad ass-uitstraling’. Ter vergelijking: de stad Kortrijk heeft twee rattenvangers in dienst. Die vingen in januari van dit jaar al om en bij de negentig ratten. Het aantal ratten in New York wordt geschat op 60.000. Het killer instinct van Corradi zal van pas komen. (in De Standaard)

‘Het is een zachte, esthetische boerin, met liefde voor het vak.’

Nicolas Marichal van het botramkot op de Gentse Feesten zocht als leverancier van zijn varkensvlees niet iemand met een killer instinct en een bad ass-uitstraling. Ze moest andere kwaliteiten hebben. (in De Gentenaar)

‘Die varkens moeten uiteraard dood voor onze uufflakke, maar we wilden dat de dieren een goed leven hadden.’

Al moet zelfs een zachte, esthetische boerin toch een beetje een killer instinct hebben als ze vlees produceert.

‘Daarbinnen zitten de zakkenvullers, hier buiten de rekkenvullers.’

Wouter Parmentier van de christelijke vakbond heeft het hier niet over de Kortrijkse rattenvangers en de zak waarin ze hun buit steken, maar over de grote aandeelhouders van Ahold Delhaize. Die hebben volgens hem vast ook een killer instinct en een bad ass-uitstraling. (in De Standaard)

‘Mijn hond is ceo van Twitter.’

Geen idee wat de hond van Elon Musk allemaal vult, maar volgens Musk is Floki wel de echte ceo van Twitter. ‘Hij heeft een zwarte coltrui.’ (op de BBC)

‘Voor mij waren meisjes vreemde wezens waar ik geen snars van begreep. Ik probeerde hen te doorgronden door hen te observeren op de wijze van de door mij zo geliefde Sherlock Holmes.’

De tienerjaren van Jean Paul Van Bendegem waren niet alleen een sciencefictionfilm, maar ook een detectiveroman. (in De Gentenaar)

‘Je kan beter gepakt worden door de kou dan door De Cauwer.’

Urenlang met twee in een hokje zitten zoals Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer, dat doet iets met een mens. (op Eén)

‘Het Bos van Wallers is een muur van lawaai, je hoort je zelf niet meer hijgen.’

De Canadese wielrenner Derek Gee heeft een tip voor een plek om onopvallend gepakt te worden door José De Cauwer. (in het Nieuwsblad)

‘Mijn hoofd werd zo nat van het zweet dat het in mijn neus drupte.’

Als het er met José De Cauwer even heet aan toegaat als in het pak van Maksim Stojanac in The masked singer, dan kan je maar beter je neusgaten dichthouden. (in het Nieuwsblad)

‘Mijn hoofd werd zo nat van het zweet dat het in mijn neus drupte.’

Maar we komen hier toch nog eens op terug: want in welke positie moet je precies liggen, of staan, of hangen eer het zweet in je neus kan druppen?

‘Ik draag zorg voor monumenten. Moest er een duif op je hoofd kakken, José, dan veegde ik het eraf.’

Zeiden we al dat urenlang met twee in een hokje zitten iets doet met Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer?

‘Gepensioneerde bioloog vindt op het toilet uiterst zeldzame satijnvleugelsikkelmot’

In een hokje zitten doet met gepensioneerde biologen dan weer iets heel anders. (De Gentenaar)

‘Je eigen vlees en bloed, dat zou in één grote ton moeten zitten, eens goed mixen en dat zou een eenheid moeten zijn.’

Zou Eddy Planckaert niet ook al veel te lang in een hokje zitten? (Hij bedoelt hier overigens dat hij graag met zijn kinderen en kleinkinderen zou samenwonen in zijn kasteel.) (in Primo)

‘Ik heb de laatste tijd vaak in Vlaanderen gezeten: je kan niet met de auto rijden, staat constant in de file, overal trajectcontroles, je gras moet afgereden zijn maar dat mag niet op zondag, enzovoort. Daarvoor zijn we toch niet op deze wereld gekomen?’

Eddy Planckaert zat dus niet in een hokje, hij zat gewoon in Vlaanderen. (in Primo)

‘Stromae had vers fruitsap besteld. Ik heb daarom een extra sinaasappel geperst opdat hij nog wat extra vitamientjes binnenkreeg.’

De ontvangst in Vlaanderen is nochtans altijd hartelijk, neem nu brasserie Livingroom in Knokke-Heist, waar zaakvoerder Olivier Thiel voor Stromae extra zijn best deed, zodat de zanger zijn gezondheidstoestand er snel zou op verbeteren. (in het Nieuwsblad)

‘De mensen vragen dan naar de “Nick Cave-kroket”. Niks Nick Cave. Het is mijn kroket.’

Maar hoe gastvrij we in Vlaanderen ook zijn: van onze kroket moeten ze afblijven, aldus Leonard Glazema van de Frieterij, waar Nick Cave ooit een kroket ging eten. (in het Nieuwsblad)

‘Als er geen balpen in mijn hemdzakje zit, voel ik me naakt.’

Net als Nick Cave draagt ook Jean Paul Van Bendegem steevast een kostuum. En daar hoort geen kroket bij, maar een balpen. (in De Gentenaar)

‘Mijn arm doet nog pijn van alle voorakkoorden die ik als voorzitter moest tekenen.’

Toen Bart Somers nog voorzitter was van Open VLD had hij ook altijd een balpen op zak. (in het Nieuwsblad)

‘Ik ga graag met een strijkijzer naar de finish.’

Sommige mensen hebben graag een balpen bij de hand, anderen, zoals wielrenner Quinten Hermans, zoeken het iets zwaarder. (in het Nieuwsblad)

‘Ik ben voor het eerst in mijn leven mee geweest naar de Ikea.’

Het valt te betwijfelen dat Regi Penxten zelf de strijk doet, maar hij is opnieuw verloofd en voor zijn nieuwe liefde heeft hij toch veel over. Maar zou hij wat hij kocht bij Ikea ook zelf in elkaar steken? En zo ja: zijn ze dan straks dan nog wel een koppel? (in Dag Allemaal)