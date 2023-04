‘Krachtige, persoonlijke’ hommage aan vermoorde journalist wint Sony World Photography-hoofdprijs

Met zijn reeks Our War is Edgar Martins op de Sony Awards uitgeroepen tot Fotograaf van het jaar.

Hoe vertel je een visueel verhaal als er geen onderwerp is, geen bewijzen, geen getuigen? Met Our War wilde de Portugees Edgar Martins een antwoord op die vraag formuleren. De serie is een eerbetoon aan fotojournalist Anton Hammerl, die in 2011 in Libië werd ontvoerd en doodgeschoten terwijl hij de burgeroorlog coverde, en met wie Martins goed bevriend was.

Our War is een collectie portretten van Libiërs die enige gelijkenis vertonen met Hammerl of die Martins aan hem herinneren. De reeks ontstond uit frustratie over het gebrek aan vooruitgang in het onderzoek naar de moord en in de zoektocht naar Hammerls stoffelijke resten. Frustratie die Martins in 2022 zelf naar Libië deed trekken. De zaak uitklaren, lukte niet, maar op een manier raakte hij wel dichter bij zijn overleden vriend. ‘Our War is een portret van Anton via mensen die hij kort voor zijn dood fotografeerde of ontmoette, en via anderen die betrokken waren in het conflict’, zegt Martins. Ze werden geselecteerd op fysieke gelijkenissen met Hammerl of omdat ze ‘gelijkaardige ideeën en overtuigingen hadden’.

Uit de reeks ‘Our War’. Foto: Edgar Martins

Martins noemt de erkenning, waar 25.000 dollar aan vasthangt, ‘een enorme eer’. ‘Ik ben nogal filosofisch als het gaat over onderscheidingen en de subjectiviteit van iemands voorkeuren, maar weten dat ik gekozen werd uit meer dan 180.000 inzendingen van professionele fotografen maakt me bijzonder nederig.’

Uit de reeks ‘Our War’. Foto: Edgar Martins

De Sony Awards, die dit jaar aan hun zestiende editie zitten, reiken prijzen uit in tien professionele categorieën. In de sectie Architectuur en design sleepte de Belg Servaas Van Belle de tweede prijs in de wacht met zijn reeks over tot de verbeelding sprekende stallen.

Uit de reeks ‘Stal’ van Servaas Van Belle, tweede prijs in de categorie Architectuur en design. Foto: Servaas Van Belle

De eerste prijs in de sectie Architectuur en design was voor de Chinees Fan Li, met een reeks over een verlaten cementfabriek in Zuid-China. Foto: Fan Li

Laureaat in de categorie Wildlife en natuur is de Amerikaan Cory Arnold. Voor zijn reeks Cities gone wild volgde hij drie slimme dieren – zwarte beren, coyotes en wasberen – die zichzelf op unieke wijze hebben uitgerust om te overleven en zelfs gedijen in een door mensen gedomineerd landschap waarin veel andere soorten verdwijnen.

Uit de reeks ‘Cities gone wild’ van Corey Arnold, eerste prijs Wildlife en natuur. Foto: Corey Arnold

Een kleine twintig jaar na een conflict, waarbij vijf miljoen mensen het leven lieten, glijdt de Democratische Republiek Congo opnieuw af naar chaos. Vooral het opgeflakkerde conflict met de M23-rebellen krijgt media-aandacht. De bijdrage van vrouwen aan vrede blijft daarentegen zo goed als onzichtbaar. Ondanks het escalerende geweld sporen sommige vrouwen mensenrechtenschendingen op, waarschuwen ze voor dreigend geweld en smeken rebellenleiders aanvallen te stoppen. Daarbij nemen ze enorme risico’s. De Brit Hugh Kinsella Cunningham volgde hen en won er de eerste prijs in de categorie Documentaireprojecten mee.

Uit ‘The Women’s Peace Movement in Congo’ van Hugh Kinsella Cunningham, eerste prijs Documentaireprojecten’ Foto: Hugh Kinsella Cunningham

Marisol Mendez en Federico Kaplan triomfeerden in de categorie Milieu met een reeks over de wayuu, een inheemse gemeenschap die in het noorden van Colombia en Venezuela leeft. De fotografen onderzochten hoe een combinatie van klimaatverandering en menselijke nalatigheid leidde tot een verstikkend watertekort.

Uit de reeks ‘Miruku’, winnaar in de categorie Milieu. Foto: Marisol Mendez en Federico Kaplan

In de categorie Landschap won de Pool Kacper Kowalski, al jaren bekend voor zijn luchtfotografie. ‘Begin vorige winter ben ik op zoek gegaan naar harmonie. Ik heb in een gyrocopter of paraglider 76 solovluchten over bevroren watermassa’s gemaakt. Het resultaat is de reeks Event Horizon.

Uit ‘Event Horizon’, winnaar in de categorie Landschap Foto: Kacper Kowalski

Een speciale vermelding was er voor Rinko Kawauchi, een van de belangrijke hedendaagse Japanse fotografen. Voor haar oeuvre, dat vooral bestaat uit intieme, lumineuze beelden die vluchtige momenten in hun volle schoonheid tonen, kreeg ze een Outstanding Contribution to Photography Award.

Zonder titel, uit de reeks ‘Illuminance’, 2009. Foto: Rinko Kawauchi

Zonder titel, uit de reeks ‘Illuminance’, 2009. Foto: Rinko Kawauchi