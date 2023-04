In Frankrijk hebben volgens de vakbond CGT ‘meer dan een miljoen mensen’ gemanifesteerd op de twaalfde nationale actiedag tegen de pensioenhervorming van de regering. Op verschillende plaatsen escaleert de situatie: ‘Ik heb nog nooit zoveel politie gezien bij een protest’, aldus een betoger. Vanavond spreekt het Grondwettelijk Hof zich uit over de vraag of de plannen conform de Franse grondwet zijn.

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken telde naar eigen zeggen verspreid over het hele land 380.000 deelnemers aan de manifestaties, waarvan 42.000 in Parijs. Daarmee ligt de opkomst opnieuw lager dan de vorige keren.

Er waren ook nu weer opstootjes met de politie. Zo gooiden manifestanten in Nantes met projectielen naar de politie, die reageerde met traangasgranaten. Soortgelijke taferelen speelden zich af in de hoofdstad, waar het hoofdkantoor van het luxeconcern LVMH kortstondig werd bezet. Ook in Lyon waren er ongeregeldheden. In verscheidene steden werden mensen aangehouden.

In strijd met de grondwet?

Intussen blijft het met spanning uitkijken naar vanavond , want dan buigt de Grondwettelijke Raad zich over de controversiële pensioenhervormingen en die zou kunnen oordelen dat een deel van de maatregelen in strijd zijn met de grondwet.

De raad moet ook beslissen of er een referendum kan worden gehouden. Voor zo’n volksraadpleging zijn dan 4,87 miljoen handtekeningen nodig. In de omgeving van het gerechtsgebouw is het van donderdagmiddag tot zaterdagochtend verboden om te demonstreren.

