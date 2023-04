Supporter West Ham sterft na aanrijding door trein in Gent

In Gent is donderdagnacht een Britse supporter van West Ham United FC gegrepen door een trein. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Donderdagavond werd in Gent de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Conference League tussen West Ham United FC en KAA Gent gespeeld, wat heel wat Britten naar de stad bracht.

’s nachts is een van hen, een 57-jarige man, in de buurt van station Gent-Sint-Pieters op een treinbedding geklommen. Daar werd hij gegrepen door een trein. Het slachtoffer werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar is later bezweken aan zijn verwondingen. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft het over een ongeval.

De aanrijding zorgde voor hinder en verstoring van het treinverkeer in de buurt van het station, maar omstreeks 3 uur verliep alles weer normaal.