Dieven hebben het gemunt op vrachtwagen met munten

In de Amerikaanse stad Philadelphia hebben dieven 200.000 dollar (180.000 dollar) buitgemaakt bij een vrachtroof. De daders braken de vrachtwagen open waarmee munten naar de staat Florida gebracht hadden moeten worden.

De chauffeur had zijn lading ’s avonds opgehaald en was naar huis gegaan om te slapen voor zijn reis naar het zuiden. Toen hij de volgende dag om 6 uur bij zijn voertuig kwam, bleek het open te zijn gebroken. Het is niet bekend of de dieven wisten dat het er een pak meer geld in de vrachtwagen zat. Het geldtransport had een waarde van 750.000 dollar (zowat 680.000 euro), maar mogelijk werden de dieven gestoord bij hun inbraak.

Volgens de politie hebben dieven het de laatste tijd vaker gemunt op vrachtwagens, maar een inbraak op een geldtransport blijft uitzonderlijk. De politie heeft wel weet van andere diefstallen: ‘Er is lamsvlees gestolen, kip, tv’s, koelkasten, alcohol, noem maar op.’

Weggerold

Het is wel duidelijk dat het overladen van de vracht niet zonder problemen ging. Agenten troffen op de parkeerplaats een fortuin aan munten uit omgevallen containers en verloren buit. Schoonmakers waren urenlang bezig om alle weggerolde centjes te verzamelen. Er bestaan ook al foto’s van buurtbewoners die met emmers een deel van de vracht bijeenscharrelen.

De politie weet nog niet hoeveel mensen er betrokken waren bij de roof en hoe de munten zijn weggevoerd. Omdat er bewakingscamera’s hangen bij de parkeerplaats wordt daar binnenkort wellicht meer over duidelijk.

