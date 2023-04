Stiefzoon ontkent dat hij barones Ullens doodde wegens geldkwestie

Nicolas Ullens (57), die op 29 maart zijn stiefmoeder doodschoot voor haar villa, heeft al bijna tien jaar geen geld meer gekregen van zijn vader. Dat zegt hij in een reactie op berichten die de voorbije dagen in de media verschenen zijn. Hij benadrukt ook dat geld niet zijn motief was voor de moord.

Op woensdag 29 maart werd barones Myriam ‘Mimi’ Lechien doodgeschoten voor haar villa in het Waals-Brabantse Ohain. De dader bleek haar stiefzoon Nicolas Ullens (57) te zijn, en zijn motief was volgens het parket ‘een familiaal conflict van financiële aard’. Lees: de vijftiger kon het niet verkroppen dat zijn stiefmoeder het geld van zijn vader Guy Ullens de Schooten (88) onder meer aan haar eigen twee kinderen gaf. Hijzelf en de drie andere kinderen van zijn vader hadden recht op een groter deel van de koek, zo vond hij volgens intimi.

Vrienden van de familie verklaarden in Paris Match dat Ullens 50.000 euro per maand krijgt van zijn vader, en dat niet voldoende vindt. Daar reageert Ullens nu bij monde van zijn advocaten Dimitri De Beco en Jean-Philippe Mayence op in een persbericht. ‘Het is volkomen onjuist dat te beweren. In werkelijkheid heeft hij al bijna tien jaar geen enkele euro van zijn vader meer ontvangen’, staat daarin te lezen.

In het persbericht benadrukken de advocaten van Ullens ook dat geld niet het motief voor de moord was. ‘De daad van onze cliënt is niet het gevolg van een vraag om geld die zou geweigerd zijn, maar hij was gedreven door veel diepere en complexere menselijke gevoelens, die wij ten gepaste tijde zullen toelichten.’

‘Tweederangskind’

Donderdag had de krant Het Laatste Nieuws al geschreven dat Ullens tijdens zijn verhoor door de politie aangaf niet door geld maar door negatieve gevoelens gedreven te zijn. Hij benadrukte daar dat hij zich al jaren ‘gepasseerd, genegeerd, onbegrepen en zelfs ongewenst’ voelde. Als een ‘tweederangskind’. Toen zijn stiefmoeder zijn vader leerde kennen, verschoven Nicolas Ullens en de drie andere kinderen van zijn vader volgens hem meer naar het achterplan. De relatie met hun vader verwaterde. ‘Ik leed daar enorm onder’, zou hij ook nog gezegd hebben.

De advocaten van Ullens benadrukken dat zij er van in het begin van het onderzoek voor gekozen hebben om niet te reageren. ‘Helaas moeten wij vaststellen dat er dagelijks persartikels verschijnen die veelal volstrekt onjuiste informatie bevatten en zelfs uitspraken in de mond leggen van onze cliënt die hij nooit heeft gedaan’, klinkt het. ‘Dit moet ophouden.’

Lees ook