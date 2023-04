China bezorgd over vrouwenrechten in Afghanistan

China is bezorgd over de gevolgen van het talibanregime voor de rechten van Afghaanse vrouwen. Dat heeft de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang gezegd op een regionale top in Samarkand, in Oezbekistan. Dat schrijft het Chinees persbureau Xinhua.

‘China en andere bevriende buurlanden van Afghanistan zijn bezorgd over het recente politieke beleid en de maatregelen genomen door Afghanistan, en de mogelijke gevolgen ervan voor mensenrechten en belangen van Afghaanse vrouwen’, zei de minister.

Hij voegde daaraan toe dat, hoewel vrouwenrechten een belangrijke kwestie zijn, ze ‘niet het enige probleem zijn in Afghanistan, noch de kern of de wortels van de problemen in Afghanistan’. ‘We moeten het probleem niet verbergen of negeren.’

Begin april beval het talibanregime alle vrouwen niet meer te werken voor de Verenigde Naties in het land. Die beslissing leidde tot internationale verontwaardiging, maar volgens leiders van de taliban gaat het om een ‘interne aangelegenheid’.

Geen officiële diplomatieke relaties

Sinds de terugtrekking van het Amerikaanse leger in augustus 2021, heeft het talibanregime geen officiële diplomatieke relaties aangeknoopt met andere landen. China had destijds kritiek op de VS, omdat het vertrek overhaast en slecht gepland zou zijn. Het land liet toen weten bereid te zijn om ‘vriendelijke en coöperatieve’ betrekkingen aan te gaan met de nieuwe regering in Afghanistan.

Voorafgaand aan het bezoek van Qin gaf zijn ministerie in een persbericht al te kennen ‘de onafhankelijke keuzes van het Afghaanse volk, de religieuze overtuigingen en nationale gebruiken te respecteren’. Bovendien zal China nooit proberen ‘tussen te komen in de interne aangelegenheden’ van Afghanistan, of om zijn ‘zogenaamde invloedssfeer uit te breiden’, aldus het bericht.

