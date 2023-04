Belgische voetbalclubs oogsten lof in buitenlandse pers (maar Nederlanders zijn niet onder indruk van Anderlecht)

De drie Belgische voetbalclubs blijven ook na de heenmatchen in de running voor de Europese halve finales, Anderlecht en AA Gent in de Conference League, Union in de Europa League. Dat levert woorden van lof op, maar ook kritiek. Vooral Anderlecht wordt streng aangepakt in de Nederlandse media.

Van de drie Belgische clubs in Europa sloot Anderlecht als enige de heenmatch winnend af, met 0-2 nog wel, maar de Nederlandse media zijn op zijn zachtst gezegd niet onder de indruk van Paars-Wit. Meer zelfs: ondanks de 0-2-nederlaag is er geloof dat AZ dat varkentje volgende week nog zal wassen.

De Telegraaf: ‘AZ moet zich schamen voor de nederlaag. Niet alleen vanwege het onthutsend zwakke spel in het Astridpark, maar ook gezien het armetierige niveau van de opponent. Jansen gaf een dag voor de wedstrijd nog hoog op over Anderlecht, maar dat sloeg helemaal nergens op. “Paars-wit” staat niet zo maar negende in de Belgische competitie, maar zegevierde dankzij treffers van de beperkte Panamese spits (sic) Michael Murillo en Majeed Ashimeru.’

‘AZ kon steeds meer inbrengen tegen de defensie van Anderlecht, waar ex-Ajacied Jan Vertonghen de boel bij elkaar houdt. De “kapitein” van paars-wit, één van de twee Belgen in het basiselftal van de ploeg van Brian Riemer, bleef met zijn 36ste verjaardag op komst overeind, zij het dat het begint te piepen en kraken bij Vertonghen.’

‘Natuurlijk is de ploeg van Jansen over een week niet volstrekt kansloos om alsnog de laatste vier te bereiken. Maar er is veel meer lef, pit en kwaliteit voor nodig om Bart Verbruggen, de Oranje-doelman die al vijfmaal op rij de nul hield, en zijn paars-witte ploeggenoten te verontrusten.’

Volkskrant: ‘Niet alles is verloren, want Anderlecht is bepaald geen wonderploeg. Minimaal twee keer scoren in Alkmaar, het kan best. Maar AZ bleef met name voor de rust ver verwijderd van het niveau dat de ploeg kan halen, het niveau dat nodig is om de halve finales te bereiken ten koste van de Belgische middenmoter, want meer is Anderlecht niet. In die zin hoeft de ploeg niet te wanhopen. Ook volgende week zullen er kansen komen.’

Trouw: ‘AZ ging onderuit bij een veel efficiënter Anderlecht. De Brusselse ploeg mag een topclub in verval genoemd worden. In weinig doet de huidige selectie nog herinneren aan de Belgische grootmacht die 34 keer landskampioen werd en in de jaren zeventig en tachtig triomfeerde in Europa. Was Anderlecht dan zoveel beter in de eerste kwartfinale? Nee, dat kon toch niet worden gezegd. De Brusselse ploeg was vooral slimmer, efficiënter. Het heeft daar ook de spelers voor, met ervaren krachten als Slimani (34), Refaelov (36) en de oud-Ajacied Vertonghen (35). Dergelijke routine herbergt de selectie van AZ onvoldoende.’

Duitse media zagen stug, vervelend en defensief sterk Union

De Duitse media spraken met voorzichtig ontzag over Union, dat 1-1 gelijkspeelde bij Leverkusen. Union werd vooral gezien als een sterk en onverzettelijk defensief blok.

1&1: ‘De Belgische outsiders, die in de vorige ronde Union Berlin hadden uitgeschakeld, onderstreepten in Leverkusen hun reputatie als ongemakkelijke, vervelende en moeilijke tegenstanders.’

Tagesspiegel: ‘De Belgen neutraliseerden de sterke punten van Leverkusen heel goed. Het was exemplarisch dat Jeremie Frimpong en Diaby hun snelheid nauwelijks konden uitspelen op de sterke rechterkant van Bayer.’

Kicker: ‘De Belgen bleken een gedisciplineerde tegenstander en Leverkusen had het lange tijd moeilijk om daar iets tegenover te zetten. De voorsprong van Union speelde volledig in de kaart van de compacte gasten, die zich concentreerden op verdedigen – met succes. De Werkself beet de tanden stuk op de stugge defensie van de Belgen.’

Lof voor AA Gent, niet voor de Ghelmaco Arena

AA Gent kreeg misschien nog het meeste lof. De Engelse media waren onder de indruk van de Buffalo’s en zijn na de 1-1 allerminst zeker dat West Ham United de klus in Londen zal klaren.

Daily Mail: ‘De bijnaam “De Buffalos” van Gent is afgeleid van de tijd dat Buffalo Bill zijn Wild West circus naar de stad bracht. We zagen veel goeds van het team van Hein Vanhaezebrouch’s team, maar bij het openingsdoelpunt verdedigden ze wel heel clownesk.’

‘Gent was blij met dit gelijkspel, hoewel er veel meer inzat voor de Belgen. West Ham is gewaarschuwd en weet dat het veel beter voor de dag zal moeten komen in de terugmatch.’

Londen Evening Standard: ‘De Ghelamco Arena, met zijn slanke buitenkant met glazen panelen, lijkt meer op een conferentiecentrum dan op een voetbalstadion. Het gelijkspel in die Ghelamco Arena maakt van de return de meest heikele Europese opdracht van West Ham sinds de nederlaag in de halve finale tegen Eintracht Frankfurt vorig seizoen.’

‘Moyes betaalde een prijs omdat hij niet zijn sterkste team opstelde, met liefst zes wijzigingen ten opzichte van de zege zaterdag op Fulham. Moyes’ selectie was een gok die niet goed uitpakte, hoewel er ook geen man overboord is.’

‘Uiteindelijk zullen de Hammers terugkeren naar Londen met het besef dat ze met het gelijkspel beter beloond zijn dan AA Gent. West Ham zal over zeven dagen meer moeten brengen als ze hun tweede opeenvolgende Europese halve finale willen bereiken.’