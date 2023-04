Japan geeft toestemming voor eerste casino op zijn grondgebied

De Japanse regering heeft groen licht gegeven voor een omstreden plan om in 2029 het eerste casino van het land te bouwen in Osaka.

De lokale autoriteiten in Osaka en Nagasaki proberen al lang toestemming te krijgen voor de bouw van resorts met casino’s, conferentiecentra, hotels, restaurants, theaters en andere amusementsgelegenheden. Het project in Osaka, de derde stad van Japan, moet bijdragen tot de ontwikkeling van de regio en de groei van Japan, zei premier Fumio Kishida vrijdag. ‘Het is ook de bedoeling om de toeristische attracties van Japan aan de wereld te tonen.’

Verslaafd aan ‘pachinko’

De archipel is lange tijd het enige geïndustrialiseerde land geweest dat casino’s verbood, maar in 2016 keurde het een wet goed die de weg vrijmaakte voor de legalisering van de industrie. De kwestie blijft zeer omstreden: tegenstanders wijzen op het risico dat de problemen met gokverslaving in het land nog groter worden. Volgens een overheidsonderzoek uit 2021 zijn 2,8 miljoen mensen (2,2 procent van de bevolking) verslaafd aan gokken.

Velen van hen zijn verslaafd aan ‘pachinko’, een soort verticale pooltafel met metalen ballen, of ‘pachislo’ (gokautomaten), die samen jaarlijks 14,6 biljoen yen (99,7 miljard euro) aan inkomsten genereren. Ongeveer 7.600 hallen bieden deze spellen aan in Japan, meestal in de buurt van treinstations. Ze maken gebruik van mazen in de wetgeving om fiches te kunnen inwisselen voor geld.

Japan heeft ook een markt van tientallen miljarden yen voor door de overheid gecontroleerde paarden-, motor-, boot- en fietsraces, en voor voetbalweddenschappen en loterijen. Volgens de regering zal elk gokcomplex dat een vergunning wil krijgen, zijn plannen ter voorkoming van gokverslaving moeten presenteren.

Osaka schat de economische impact van zijn complex op 1.140 miljard yen (7,8 miljard euro) per jaar. Daarnaast zou het casino 15.000 banen creëren. Het verwacht ongeveer 20 miljoen bezoekers per jaar uit Japan en het buitenland en een jaarlijkse omzet van 520 miljard yen, waarvan 80 procent door de casino’s zal worden gegenereerd.

Lees ook